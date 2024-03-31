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Türkiye sandık başında! Bakanlar oylarını kullandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 15:41
Türkiye sandık başında ve 81 ilde seçim heyecanı yaşanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da oy verdi.  Bakanların büyük bölümü Ankara'da oy kullandı. İşte tüm detaylar…
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