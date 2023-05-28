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Türkiye sandık başında! AK Parti Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 28.05.2023 14:11
Güncelleme:28.05.2023 14:13
Yurt genelinde oy kullanma işlemi sürerken, parti genel merkezlerinde de hareketlilik yaşanıyor. AK Parti'den notları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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