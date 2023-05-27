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Türkiye sandığa gidiyor! Tek pusula tek zarf

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Giriş: 27.05.2023 15:27
Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçmek için pazar günü saat 08.00 itibarıyla sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'un yarışacağı seçimde yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak.
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Türkiye sandığa gidiyor! Tek pusula tek zarf
Türkiye sandığa gidiyor! Tek pusula tek zarf
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