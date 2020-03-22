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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter üzerinden duyurduğu ve bütün Türkiye’nin riayet ettiği sağlık çalışanlarına büyük destek devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca’nın 3 gün boyunca alkışlanması isteğini yerine getiren Türkiye bugün de desteğini gösterdi.
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