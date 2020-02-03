Türkiye Rusya ile yol ayrımında mı?

İdlib’de rejim güçleri tarafından Türk askerine yapılan saldırı sonucu 4 askerimiz şehit olurken, 9 askerimiz de yaralandı. Hain saldırı sonrası Türkiye’den peş peşe sert tepkiler gelirken, Başkan Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada 30-35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini söyledi. A Haber canlı yayınına katılan Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, İdlib’de yaşananları değerlendirirken "Türkiye ile Rusya yol ayrımında mı?" sorusuna da yanıt verdi.

İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıları, A Haber canlı yayınına katılan Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

Tokmakoğlu, "Dün geceden itibaren bu bölgedeki pozisyonu izlemeye başlamıştık. Aslına bakarsanız bu sabah saatlerinde olacak böyle bir olayın olmaması için Türk Silahlı Kuvvetleri gerekli önlemleri almak üzere seferber olmuştu. Rejim güçlerinin Serakib bölgesini ele geçirmesi ve bundan sonra İdlib'e yönelmesi ve stratejik olan Halep'in yoğun bir bombardımana tutulması gibi durumlar söz konusuydu. Bunu engellemek için geç kalınsaydı müdahale etme şansını hiç bulamayabilirdik." dedi.

TÜRKİYE İLE RUSYA YOL AYRIMINDA MI?

Tokmakoğlu bölgede bulunan Türk askerlerinin, Türkiye'nin bekası için önemli olduğunun altını çizerken konuyu "İdlib'in güvenliği Hatay'dan, Hatay'ın güvenliği İdlib'den" sözleriyle özetledi.

Türkiye ile Rusya yol ayrımında mı konusuna da değinen Tokmakoğlu, "Yol ayrımı ifadesini Cumhurbaşkanımız kullandı. Yol ayrımı ifadesi diplomatik lisanla okunur. Buradan bir anlam çıkarmak gerekiyor. Çıkaracak kim? Esad çıkarsın, Rusya çıkarsın, İran çıkarsın. O cepheden okunması gerekiyor. Fakat bu diğer tarafı sevindirmesin. Biz İsrail'i sevindirecek değiliz burada. Ama şu açıkça ifade edilebilir. Avrupa bu bölgede gelip bir şeyler yapmak zorundadır. Dengeleyici bir unsur olarak en azından politik manada bir daha masaya gelip burada işlerin çözülmesi için faaliyette bulunmalı, buradaki sığınmacıların barınak içinde tutulabilmesi sağlamak için desteklerini yapması gerekiyor. Rusya ile bizim münasebetimiz stratejik bağlamda devam ediyor, edecektir de. Ama taktik manada dostunuz da olsa düşmanınız da olsa sahaya gücünüzü aktarmazsanız başkası gelir orayı kendi kontrolü altına alır. Dolayısıyla Rusya'ya siz bu imkanı verirseniz o bildiğini okur." dedi.