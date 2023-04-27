27 Nisan 2023, Perşembe
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Türkiye – Rusya arasında enerji iş birliği
Türkiye, Akkuyu'ya ilk nükleer yakıtın gelmesiyle, "Nükleer enerjiye sahip ülke" statüsü kazanacak. Test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından 1 yıl içinde de santral elektrik üretilecek. ayrıca açılış törenine rusya devlet başkanı Putin de telekonferans ile katılacak. Peki, Türkiye ile Rusya arasındaki enerji ilişkileri hangi noktaya ulaştı? İki ülke arasındaki ilişkilerin önemi ne? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.