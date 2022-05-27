Türkiye-Romanya-Polonya toplantısı! Dışişleri bakanlarının toplantısında neler konuşuldu?

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları 10 yıldır düzenlenen geleneksel toplantı da bir araya geldi. Toplantının gündeminde İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya olan başvurusu ve Rusya-Ukrayna savaşı konuları vardı. Detayları A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.

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