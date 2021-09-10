10 Eylül 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye 'Ordusuna en çok harcama yapan ülkeler' listesinde! İşte dünya devi 25 ülke
Güçlü ordusu ile dosta güven düşmana korku salan Türkiye, savunmaya en çok harcama yapan ülkeler arasında yer aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, ülkelerin bildirdiği açık askeri harcama verilerine göre dünyada en fazla askeri harcama yapan 25 ülkeyi açıkladı.