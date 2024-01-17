17 Ocak 2024, Çarşamba
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Türkiye nefesini tuttu gece yarısını bekliyor! Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu bu gece 01.11'de başlıyor
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. İlk uzay yolculuğunun canlı izlenebilmesi için meydanlarda dev ekranlar kuruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan TABM Projesi ISS İletişim Koordinatörü Medeni Sosyal anlattı.