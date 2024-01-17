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Türkiye nefesini tuttu gece yarısını bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 11:29
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. İlk uzay yolculuğunun canlı izlenebilmesi için meydanlarda dev ekranlar kuruldu. Astrofizik Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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