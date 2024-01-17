Türkiye nefesini tuttu gece yarısını bekliyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. İlk uzay yolculuğunun canlı izlenebilmesi için meydanlarda dev ekranlar kuruldu. Astrofizik Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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