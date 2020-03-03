"Türkiye neden Suriye’de?" sorusuna AK Partili milletvekilinden yanıt |Video

Bahar Kalkanı Harekâtı sürerken TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib’deki gelişmeleri ele alacağı biliniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis’e bilgi vereceği aktarıldı. Suriye’de yaşananları ve muhalefetin tutumunu AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin A Haber’e değerlendirdi. Şahin, “Bizler bu düzen kurulurken, kendi düzenini kuran ülke mi olacağız yoksa düzeni kurulan bir ülke mi olacağız bunun cevabını vermek zorundayız. Türkiye kendi düzenini kurmak için Suriye’dedir.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi vereceği aktarıldı. Suriye'de yaşananları ve muhalefetin tutumunu AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin A Haber'e değerlendirdi.

BİZİM SINIRLARIMIZI ŞEHİTLERİMİZİN SON NEFESLERİNİ VERDİĞİ TEŞKİL EDİYOR"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: "Bugün TBMM'de kapalı bir oturumla İdlib meselesini görüşeceğiz. Suriye'de ne işimiz var demek bana anlamlı gelmiyor. Suriye, Libya, Irak, Yemen ve Somali ile alakalı söz hakkı olacak ülkelerin listesinin başında Türkiye gelir çünkü bizim bu coğrafyada 400 yıllık tarihimiz vardır. Bizim sınırlarımızı şehitlerimizin son nefeslerini verdiği, son kanlarını döktüğü yerler teşkil ediyor. Bizler öyle bir tarihin evlatlarıyız ki Dünya'nın tam 34 ülkesinde ve 78 noktasında şehitliğimiz vardır. Bizlerin bugün İdlib'de bulunması bir tercih değil, zorunluluktur. Kurulu düzen değişiyor ve yeniden bir coğrafya oluşturuluyor. Bizler bu düzen kurulurken, kendi düzenini kuran ülke mi olacağız yoksa düzeni kurulan bir ülke mi olacağız bunun cevabını vermek zorundayız. Türkiye kendi düzenini kurmak için Suriye'dedir. Bundan önce Gaziantep'te, Ankara'da, İstanbul'da bomba yüklü araçlar patlıyordu. Bunun karşılığında, 'şimdi neden patlamıyor?' sorusunu sormak gerekiyor. Bizler bugün Suriye'de olduğumuz için bombalar patlamıyor." ifadesinde bulundu.