17 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TÜRKİYE NE ZAMAN SEÇİME GİDECEK? 14 Mayıs’ta seçim olacak mı?
Uzun süredir seçim tarihi tartışılıyor. Biraz öne alınacağının sinyalleri geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 14 Mayıs tarihi ağırlık kazandı. Başkan Erdoğan'ın 8-9 Mart'ta karar alması bekleniyor. Siyaset kulislerinde son konuşulanları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.