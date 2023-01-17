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TÜRKİYE NE ZAMAN SEÇİME GİDECEK? 14 Mayıs’ta seçim olacak mı?

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 15:16
Güncelleme:17.01.2023 15:17
Uzun süredir seçim tarihi tartışılıyor. Biraz öne alınacağının sinyalleri geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 14 Mayıs tarihi ağırlık kazandı. Başkan Erdoğan'ın 8-9 Mart'ta karar alması bekleniyor. Siyaset kulislerinde son konuşulanları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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