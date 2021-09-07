07 Eylül 2021, Salı
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Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. Davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.