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Türkiye-Mısır istişarelerinde 2. tur başladı! İkili konular ele alındı

A Haber
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Giriş: 08.09.2021 11:38
Türkiye ve Mısır arasında 2013 yılında kesilen siyasi ilişkileri yeniden canlandırmak ve diyalog kanallarını açmak amacıyla başlatılan siyasi istişarelerde iki ülke heyetleri 2. tur için Ankara'da bir araya geldi. İlk günkü görüşmelerde ikili konular ele alındı, Bugün masada ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban Dışişleri Bakanlığının önünden aktardı.
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