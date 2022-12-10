10 Aralık 2022, Cumartesi
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Türkiye-Mısır ilişkileri neden önemli? Doğu Akdeniz’de dengeler nasıl değişir?
Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'le yaşadığı normalleşme süreci Mısır ile devam ediyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin buluşması Ankara ve Kahire hattındaki buzları eriten en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti. İşte normalleşme adımlarının atıldığı Mısır ile ilişkilerin önemini anlattığımız ANALİZ haberimiz…