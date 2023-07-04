04 Temmuz 2023, Salı
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Türkiye mirasına sahip çıkıyor! Tarihi köprüler restore ediliyor
Türkiye tarih mirasını koruyup yüceltmeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında geçmişin mimari ve ulaşım anlayışına ışık tutan tarihi köprüler restore ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 439 tarihi köprü restore edilirken 82'sinin restorasyon çalışmaları devam ediyor.