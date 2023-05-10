10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Türkiye Millet Bahçeleriyle nefes alıyor
Türkiye'ye nefes aldıran 'Millet Bahçeleri'nin sayısı ise her geçen gün artıyor. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük park ve yeşil alan projesi Millet Bahçelerini anlatan özel haberimiz.