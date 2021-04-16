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Türkiye Kovid-19 aşı dozu 20 milyon sınırına dayandı

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Giriş: 16.04.2021 20:37
Güncelleme:16.04.2021 20:42
Türkiye'de kaç kişi aşılandı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede aşılama sürüyor. Yapılan aşılamalar sonucu ülke genelinde koronavirüs aşısı olanların sayısı 20 milyona yaklaştı. Peki Türkiye'de 16 Nisan 2021 tarihi itibariyle 1. doz ve 2. doz koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı kaç? İşte en güncel rakamlar...

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