Türkiye Kovid-19 aşı dozu 20 milyon sınırına dayandı

Türkiye'de kaç kişi aşılandı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede aşılama sürüyor. Yapılan aşılamalar sonucu ülke genelinde koronavirüs aşısı olanların sayısı 20 milyona yaklaştı. Peki Türkiye'de 16 Nisan 2021 tarihi itibariyle 1. doz ve 2. doz koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı kaç? İşte en güncel rakamlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN