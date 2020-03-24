- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Türkiye koronavirüse karşı ellerini semaya açtı! 90 bin camiden aynı anda dualar yükseldi
Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadele kapsamında yatsı ezanının bitimiyle 90 bin camiden aynı anda dua okundu. Dua, minarelerden vatandaşlara 3 kez okundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.