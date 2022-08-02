02 Ağustos 2022, Salı
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Türkiye-Kırgızistan dostluğu okulla pekişecek
Etimesgut Belediyesi Kırgızistan'da kreş ve anaokulu inşa etti. 250 çocuğun eğitim alacağı okulun adına da Atatürk adı verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri uğur baş ve konuğu Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel aktardı.