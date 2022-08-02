02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye-Kırgızistan dostluğu okulla pekişecek

Türkiye-Kırgızistan dostluğu okulla pekişecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2022 17:01
Etimesgut Belediyesi Kırgızistan'da kreş ve anaokulu inşa etti. 250 çocuğun eğitim alacağı okulun adına da Atatürk adı verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri uğur baş ve konuğu Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel aktardı.
Türkiye-Kırgızistan dostluğu okulla pekişecek
Türkiye-Kırgızistan dostluğu okulla pekişecek
Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon!
Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon!
Geri sayım başladı! Büyük heyecan
Geri sayım başladı! Büyük heyecan
Kritik büyüme açıklaması!
Kritik büyüme açıklaması!
Yunanistan’da Miçotakis’e istifa çağrısı!
Yunanistan’da Miçotakis’e istifa çağrısı!
Kılıçdaroğlu şov yapayım derken rezil oldu
Kılıçdaroğlu şov yapayım derken rezil oldu
Rusya’da kritik zirve!
Rusya’da kritik zirve!
Fındıkta hasat zamanı!
Fındıkta hasat zamanı!
Tahıl gemisi güvenli rotada ilerliyor!
Tahıl gemisi güvenli rotada ilerliyor!
Cemevi saldırılarında gözaltı sayısı 3 oldu
Cemevi saldırılarında gözaltı sayısı 3 oldu
Akşener ve Yavaş’a adaylık vetosu!
Akşener ve Yavaş’a adaylık vetosu!
Deprem yıktı, devlet yeniden yaptı
Deprem yıktı, devlet yeniden yaptı
Daha Fazla Video Göster