Türkiye-Kırgızistan dostluğu okulla pekişecek

Etimesgut Belediyesi Kırgızistan'da kreş ve anaokulu inşa etti. 250 çocuğun eğitim alacağı okulun adına da Atatürk adı verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri uğur baş ve konuğu Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel aktardı.