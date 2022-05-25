Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor...

Pençe-kilit operasyonunda Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Malatya’da, Şehit Uzman Çavuş Bican Kaplıkay için baba ocağı Hatay’da, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan memleketi Altındağ’da ebediyete uğurlanacak. A Haber muhabirleri detayları aktardı.