Türkiye kahraman askerlerine ağlıyor! Alçak saldırının perden arkasında ne var?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Şehit haberleri ailelere ulaşırken Türkiye’nin yüreği yangın yerine döndü. Saldırının hemen ardından yapılan operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ile gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

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