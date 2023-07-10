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Türkiye İsveç’e ne yanıt verecek? NATO Zirvesi'nde gözler Başkan Erdoğan'da

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 12:49
İsveç NATO’ya üye olmamak için mi Türkiye’yi kışkırtıyor? İsveç Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak mı? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret  A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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