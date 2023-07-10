10 Temmuz 2023, Pazartesi
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Türkiye İsveç’e ne yanıt verecek? NATO Zirvesi'nde gözler Başkan Erdoğan'da
İsveç NATO’ya üye olmamak için mi Türkiye’yi kışkırtıyor? İsveç Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak mı? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.