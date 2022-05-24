24 Mayıs 2022, Salı
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Türkiye İsveç ve Finlandiya'yı veto etti, ses HDP'den geldi! PKK'lı vekili de sahip çıktılar
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularını terör karşısındaki duruşlarından dolayı veto edeceğinin açıklanmasının ardından ses HDP'den geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişinin Türkiye tarafından engellenmesine olumsuz baktıklarını da belirtti. Ayrıca Bektaş, İsveç'in PKK'lı vekiline de destek verdi.