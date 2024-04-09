Türkiye, İsrail'le ticarete kısıtlama getirdi: 54 ürün grubunda ihracata sınır

Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlığın kısıtlama kararı, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Kısıtlama kararının, ateşkes olana kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren gazeteci Cüneyt Bozkurt, “Türkiye’nin Gazze konusunda genelde de Filistin konusunda hassasiyetleri ortada. Türkiye’nin Gazze’ye en fazla desteği veren ülke olduğu biliniyor. Soykırımı gerçekleştiren İsrail’e yönelik bazı tedbirler ve yaptırımlar alındı alınmaya devam ediyor. Ticari ürünleri belli kalemlerde azaltılması bu önemli bir karar. Olumlu bir yaklaşım ve bunun yaklaşılması lazım.” dedi.

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