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Türkiye İsrail'in soykırım davasına müdahil oluyor! Lahey süreci nasıl işleyecek?

Türkiye İsrail'in soykırım davasına müdahil oluyor! Lahey süreci nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 07.08.2024 10:39
Türkiye, Lahey'e gidiyor. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacağını açıklayan Türkiye, Davaya müdahil olmak için bugün Lahey'de dosya sunacak. Peki Türkiye'nin talebi kabul edilirse nasıl bir süreç işleyecek? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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