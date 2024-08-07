07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Türkiye İsrail'in soykırım davasına müdahil oluyor! Lahey süreci nasıl işleyecek?
Türkiye, Lahey'e gidiyor. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacağını açıklayan Türkiye, Davaya müdahil olmak için bugün Lahey'de dosya sunacak. Peki Türkiye'nin talebi kabul edilirse nasıl bir süreç işleyecek? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.