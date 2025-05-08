08 Mayıs 2025, Perşembe
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Türkiye Irak Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara’da gerçekleşti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Etir Davud Selman Al-Greyri ile Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantı’nda bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda Türkiye ile Irak arasında ikili ekonomik işbirlikleri ve ticari ilişkiler, şirket temsilcilerinin gelecek planları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin konular ele alındı.