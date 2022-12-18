Türkiye insansız uçuş teknolojisinde devleşti

Dünya, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun şaşkınlığını yaşarken, TUSAŞ da benzer bir müjdeye hazırlanıyor. TUSAŞ'ın üretimini sürdürdüğü ANKA-3 muharip insansız uçuş sisteminin kuyruksuz tasarımı akla hayalet uçak formatını getirdi. ANKA-3 hayalet insansız savaş uçağı mı olacak?

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