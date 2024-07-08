Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşma! Görüşme bölgeye nasıl yansıyacak, neler değişecek?

Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşma sonrası, olası Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi ne zaman olacak? Görüşme bölgeye nasıl yansıyacak, neler değişecek? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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