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Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2022 10:08
Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönemin adımları atıldı. Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Peki Türk vatandaşları kaç ülkeye vizesiz girebiliyor? Hangi ülkeye pasaportsuz gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri?
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