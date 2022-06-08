08 Haziran 2022, Çarşamba
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Türkiye ile Rusya arasında kritik temas! Görüşmeden neler çıkacak?
Türkiye ile Rusya arasında kritik temaslar sürüyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü, Suriye'nin kuzeyinde terörist varlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, tüm dünyanın merakla beklediği Karadeniz'de "tahıl koridoru" konusunu görüşmek için dün geç saatlerde Ankara'ya geldi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.