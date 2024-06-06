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Türkiye ile Özbekistan arasında 10 milyar dolarlık görüşme! Özbekistan lideri Mirziyoyev Türkiye'de

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 14:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı. Mirziyoyev'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, bölgesel-küresel işbirliklerinin ve projelerin geleceği açısından da tarihi bir önem arz ediyor. Türkiye ve Özbekistan, bölgesel-küresel jeopolitiğin yeniden inşa halinde olduğu süreçte, Doğu-Batı arasındaki 'merkez coğrafyada' dengeleyici iki köprü devlet olarak bu tarihi rolü üstleniyor.
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