Türkiye ile Özbekistan arasında 10 milyar dolarlık görüşme! Özbekistan lideri Mirziyoyev Türkiye'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı. Mirziyoyev'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, bölgesel-küresel işbirliklerinin ve projelerin geleceği açısından da tarihi bir önem arz ediyor. Türkiye ve Özbekistan, bölgesel-küresel jeopolitiğin yeniden inşa halinde olduğu süreçte, Doğu-Batı arasındaki 'merkez coğrafyada' dengeleyici iki köprü devlet olarak bu tarihi rolü üstleniyor.