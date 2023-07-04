04 Temmuz 2023, Salı
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Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem! 13 yıl sonra büyükelçilik seviyesine çıktı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. Türkiye Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i atarken, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'iaday gösterdi.