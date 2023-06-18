Türkiye ile KKTC arasında yeni proje! Deniz altından kablo yoluyla elektrik hattı döşenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'de bulunan Ercan Havalimanı'na yapılan yeni terminal binasının açılış töreni için KKTC'ye gitti. Havalimanında açıklamalarda bulunan Yılmaz iki ülke arasındaki projelerin süratle süreceğini belirtirken "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik ulaştırma da en öncelikli projelerimizden olacak." dedi. İşte detaylar...