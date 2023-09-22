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Türkiye ile İsrail arasındaki ortak sondaj planı ve şifreleri

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Giriş: 22.09.2023 18:30
Doğu Akdeniz keşfedilen ve keşfedilecek potansiyel petrol ve doğal gaz kaynakları ve enerji kaynakları ile dikkat çekiyor. Peki, hangi ülkeler bundan yararlanacak? Türkiye bunun neresinde olacak? Türkiye ile İsrail arasındaki ortak sondaj planı ve şifreleri neler? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Enerji Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Aydın, A Haber’de yorumladı.
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