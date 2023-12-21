21 Aralık 2023, Perşembe
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Türkiye ile Irak arasında kritik temaslar! Bakan Fidan ve Güler mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Aralık'ta Ankara'da Irak'lı mevkidaşlarıyla ortak bir toplantı yaptı. Görüşmenin ana gündemi, terör örgütü PKK ile mücadeleydi. İki ülke arasındaki bu görüşmeler ne anlama geliyor? Başta Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK kamplarına kapsamlı bir operasyon düzenlenir mi? Terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.