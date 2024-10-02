Türkiye ile Irak arasında işbirliği! "Gönüllü geri dönüş" mutabakatı imzalandı

İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.İşbirliği mutabakat zaptıyla Türkiye'de bulunan Iraklı vatandaşların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sağlanacak. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için işbirliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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