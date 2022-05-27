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Türkiye ile BAE arasında yeni dönem! Heyecan yaratan sözler: Körfez'i Avrupa'ya bağlayacağız

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Giriş: 27.05.2022 18:02
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı ile İstanbul'da iki ülke arasında yapılan anlaşmalar ve iş birlikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada "Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Türk yatırımcılar emirliklerinde yatırımlarını sürdürüyor. Mütteahitlerimiz de açılan yeni sayfayla beraber geri dönmeye başladı.

Afrika'da nasıl işbirliği yapabileceğimizi görüştük.

Özellikle kalkınma ajanslarımızın 3. ülkelerde kalkınma projelerinde beraber çalışmalarını destekleyeceğiz.

Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalaması konusunda mutabık kalmıştık. Bu yılın sonuna kadar imzaları atacağız.

Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz.

BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hep birlikte çalışmak çok önemli.

Saygıdeğer bakanla birlikte görüşmemizde odaklandığımız birçok alana değindik. Neler yapabileceğimiz konuştuk.

Akşam saatlerinde de sayın bakanla birlikte daha odaklanabiliriz birçok konuya.

İlerki zamanlarda hep birlikte çalışarak kendi halklarımızı mutlu etmek için çok çalışmamız gerekiyor.

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