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Türkiye ile Azerbaycan'ın TurAz Kartalı Tatbikatı'ından yeni açıklama! "Geri püskürtüldü"

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Giriş: 11.08.2020 09:39
Güncelleme:11.08.2020 09:48
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik tacizleri sonucunda başlatılan 2020 TurAz Kartalı Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Önemli tatbikatta temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü.

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği bildirildi.

Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi.





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