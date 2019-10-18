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18.10.2019

Türkiye ile ABD'nin anlaşması bölgede nasıl yankılandı? |Video

Türkiye'nin ABD ile yaptığı 'Güvenli Bölge' anlaşması bölgede nasıl yankılandı? ABD heyeti ile yapılan anlaşamya göre Barış Pınarı Harekatına 120 saat ara verildi. Bu süre içerisinde PKK/YPG unsurları Türkiye'nin belirttiği 'Güvenli Bölge' olarak adlandırılan bölgenin dışına çekilecek ve bu bölgenin kontrolü TSK'da olacak. Olası aksi bir durumda ise Barış Pınarı Harekatı devam edecek. Peki Türkiye'nin bu askeri ve diplomatik zaferi bölgede nasıl yankılandı. Sınır hattında bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgede yaşayan vatandaşlara mikrofonları uzattıi duyguları canlı yayında ortak oldu.

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