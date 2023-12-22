Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı!

Türkiye ve ABD arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleştirilmiştir.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."