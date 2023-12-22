22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı!

Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2023 19:15
Türkiye ve ABD arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleştirilmiştir.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı!
Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Engelli ve yaşlılara yönelik destek!
Engelli ve yaşlılara yönelik destek!
Bakan Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
TSK’dan Suriye’ye askeri sevkiyat
TSK'dan Suriye'ye askeri sevkiyat
Rota değişikliği Türkiye’ye avantaj sağlar mı?
Rota değişikliği Türkiye'ye avantaj sağlar mı?
AK Parti’de yerel seçim mesaisi!
AK Parti'de yerel seçim mesaisi!
Çekya’da ulusal yas!
Çekya'da ulusal yas!
Secde edenlerin üzerine biber gazı yağdırdılar
Secde edenlerin üzerine biber gazı yağdırdılar
Usta’dan Medya Zirvesinde Belediyecilik mesajı!
Usta'dan Medya Zirvesinde Belediyecilik mesajı!
Katillerden sert müdahele
Katillerden sert müdahele
12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Daha Fazla Video Göster