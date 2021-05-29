29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2021 14:20
Güncelleme:29.05.2021 14:35
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlıca ele alındığı kaydedildi. NATO Zirvesi’nin gündemi ve zirve marjında Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildiği belirtildi.
Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme!
Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme!
Terör fonu! ABD yine yaptı yapacağını
Terör fonu! ABD yine yaptı yapacağını
Fatih’in doğduğu gece neler oldu?
Fatih’in doğduğu gece neler oldu?
Proje İttifakın gizli ajandası ne?
"Proje İttifak"ın gizli ajandası ne?
Yeni parti için ilk adım!
Yeni parti için ilk adım!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor
İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı
İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı
Muhalefetin 2023 hesapları karışık!
Muhalefetin 2023 hesapları karışık!
Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu!
Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu!
İstanbul’un yeni simgesi olacak!
İstanbul’un yeni simgesi olacak!
Erken seçim ısrarının perde arkası!
Erken seçim ısrarının perde arkası!
CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı
CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı
Daha Fazla Video Göster