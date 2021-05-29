Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlıca ele alındığı kaydedildi. NATO Zirvesi’nin gündemi ve zirve marjında Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildiği belirtildi.