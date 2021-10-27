27 Ekim 2021, Çarşamba
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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Erdoğan - Biden zirvesine doğru
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Erdoğan - Biden zirvesi öncesi yapılan görüşmede F-35, F-16 meselesi ve Doğu Akdeniz'de gelişmeler ele alındı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.