Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Erdoğan - Biden zirvesine doğru

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Erdoğan - Biden zirvesi öncesi yapılan görüşmede F-35, F-16 meselesi ve Doğu Akdeniz'de gelişmeler ele alındı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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