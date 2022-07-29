29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye İHA'lardaki başarısını insansız kara araçlarına taşıyor

Türkiye İHA'lardaki başarısını insansız kara araçlarına taşıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 12:12
İnsansız hava araçları dünyada ilgi gören Türk savunma sanayisi, bu başarıyı insansız kara araçlarıyla sürdürmeyi amaçlıyor. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, "İnsansız kara araçları ve bunların otonom özelliklerinde Türkiye ve dünya henüz çok başlangıçta. Türkiye olarak yine dünyanın önünde gidebileceğimiz, başkalarının örnek alabileceği çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim" dedi.
KKTC’de Abdülhamid Han heyecanı!
KKTC’de Abdülhamid Han heyecanı!
İHA başarısı insansız kara araçlarına taşıyor
İHA başarısı insansız kara araçlarına taşıyor
Alevler söndürüldü yaralar sarıldı
Alevler söndürüldü yaralar sarıldı
5G teknolojisi hizmete sunuldu
5G teknolojisi hizmete sunuldu
Teröristler sivilleri hedef alıyorlar!
Teröristler sivilleri hedef alıyorlar!
İngilizlerin balık ve patates korkus!
İngilizlerin balık ve patates korkus!
2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji!
2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji!
A Haber olay yerinde!
A Haber olay yerinde!
Pazartesi müjde geliyor!
Pazartesi müjde geliyor!
170 km boru hattında 40 km aşıldı
170 km boru hattında 40 km aşıldı
A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı!
A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı!
Dev projede sona doğru!
Dev projede sona doğru!
Daha Fazla Video Göster