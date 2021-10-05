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Türkiye için önemli gelişme! SGRS projesinde son aşamaya gelindi

DHA
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Giriş: 05.10.2021 15:37
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sahil Gözetleme Radar Sistemi'nde en son aşamaya gelindiğini açıkladı. Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan SGRS ile ilgili yeni gelişmenin detayları belli oldu. İsmail Demir, Mavi Vatan ve Gök Vatan'ın korunması için çoklu teknolojik çözümlere vurgu yaparken, "Gelişen teknoloji ve tehditlerin çeşitlenmesi üzerine bunun bir teknolojik yarış olduğunu görmemek mümkün değil" dedi.
SGRS’de son aşamaya gelindi
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