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Türkiye için dönüm noktası! 27 Nisan e-Muhtırası: Ankara’daki güç mücadelesinin bir tezahürü oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2021 11:24
Güncelleme:27.04.2021 11:31
Türk siyasi yaşamına 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıldönümü. Ertesi gün yaşananlar ise Türkiye için tam bir dönüş noktası oldu. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek askeri vesayet oyununu bozdu. 27 Nisan e-Muhtırası ile ilgili yaşananları Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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