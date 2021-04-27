Türkiye için dönüm noktası! 27 Nisan e-Muhtırası: Ankara’daki güç mücadelesinin bir tezahürü oldu

Türk siyasi yaşamına 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıldönümü. Ertesi gün yaşananlar ise Türkiye için tam bir dönüş noktası oldu. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek askeri vesayet oyununu bozdu. 27 Nisan e-Muhtırası ile ilgili yaşananları Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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