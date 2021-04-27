- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye için dönüm noktası! 27 Nisan e-Muhtırası: Ankara’daki güç mücadelesinin bir tezahürü oldu
Türk siyasi yaşamına 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıldönümü. Ertesi gün yaşananlar ise Türkiye için tam bir dönüş noktası oldu. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek askeri vesayet oyununu bozdu. 27 Nisan e-Muhtırası ile ilgili yaşananları Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.