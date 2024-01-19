19 Ocak 2024, Cuma
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"Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi!"
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin gururu uzaya çıkar çıkmaz deneylerine ara vermeden başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.