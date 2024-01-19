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"Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi!"

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 02:06
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin gururu uzaya çıkar çıkmaz deneylerine ara vermeden başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi!
"Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi!"
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