Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik temmuz ayında yürürlüğe girdi. Emniyet ekipleri Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim yaptı. 45 valeye idari yaptırım uygulanırken, denetlenen 12 bin 139 ticari taksinin 73'ü trafikten men edildi.