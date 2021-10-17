17 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim! Taksi ve valelere ceza yağdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2021 13:27
İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik temmuz ayında yürürlüğe girdi. Emniyet ekipleri Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim yaptı. 45 valeye idari yaptırım uygulanırken, denetlenen 12 bin 139 ticari taksinin 73'ü trafikten men edildi.
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
PKK özel eğitti Mehmetçik fişini çekti
PKK özel eğitti Mehmetçik fişini çekti
Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim!
Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başkan Erdoğan: Anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada
Başkan Erdoğan: Anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada
TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına tepki!
TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına tepki!
CHP’li Avukat Feyza Altun kin kustu
CHP'li Avukat Feyza Altun kin kustu
Terör dağdan Kadıköy’e indi
Terör dağdan Kadıköy'e indi
TÜGVA’dan Kılıçdaroğlu’na videolu yanıt
TÜGVA'dan Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt
Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihiyle ilgili sufle mi aldı?
Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihiyle ilgili sufle mi aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tehdidiyle neyi amaçladı?
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tehdidiyle neyi amaçladı?
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Daha Fazla Video Göster