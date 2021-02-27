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Türkiye genelinde hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor! Kısıtlamada nereler açık?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 09:44
Güncelleme:27.02.2021 09:44
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama dün saat 21:00'de başladı. Pazartesi sabah 5'e kadar devam edecek kısıtlamada bazı iş kolları kapsam dışı. Bunların başında da fırınlar geliyor. Peki hafta sonu fırınlar saat kaça kadar açık olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları Ankara Çankaya'da aktardı.
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