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Türkiye genelinde 45 yaş üstüne aşılama başladı! Maskesiz ve mesafesiz günler çok yakın

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2021 09:31
Güncelleme:10.06.2021 09:36
Koronavirüsle mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 45 yaş ve üzeri, pazartesiden itibaren de 40 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'ın konuğu olan Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit canlı yayında değerlendirdi.
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