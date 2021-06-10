Türkiye genelinde 45 yaş üstüne aşılama başladı! Maskesiz ve mesafesiz günler çok yakın

Koronavirüsle mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 45 yaş ve üzeri, pazartesiden itibaren de 40 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'ın konuğu olan Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit canlı yayında değerlendirdi.

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